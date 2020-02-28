Проблема в обеспечении правоприменения: замминистра обороны о несчастных случаях в армии

Заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян заверяет, что отстранения от службы в связи с гибелью военнослужащих в мирных условиях являются лишь одними из сделанных выводов, ведется более серьезная работа.

Как передает «Арменпресс», об этом Балаян сказал в беседе с журналистами в Национальном собрании.

“Увольнения были лишь одними из сделанных выводов. Ведется гораздо более серьезная работа, о них было объявлено. Мы признаем недостатки, над которыми надо много поработать. Они никоим образом не простительны. Но нужно учитывать, что мы имеем дело с людьми, и неправильно комментировать какие-либо выражения или прецеденты, ведь они могут повлиять на судьбы людей”, - сказал Балаян.

Он отметил, что неверно говорить, что в армии было 13 несчастных случаев. “Согласно сведениям, полученным мною, некоторые из них – смерти по болезни, а не несчастные случаи, нужно четко разграничить. Существуют соответствующие формулировки при каждом случае смерти. Как я уже отметил сделанные выводы, связанные со смертью военнослужащих, многочисленны. Одни из них – отставки”, - сказал Балаян и отметил, что служба некоторых чиновников была признана неудовлетворительной.

Балаян подчеркнул, что нужно строже следить за регулирующими отношениями, за теми правопорядками, которые действуют. Он отметил, что было бы неправильно говорить, что этих правопорядков нет, проблема заключается в обеспечении правоприменительной практики.

В 2020 г. в армии в мирных условиях было зафиксировано 13 случаев смерти военнослужащих. Премьер-министр сообщил, что пятеро из погибших скончались по причине болезни - некоторые на службе, другие - не на службе. Есть четыре несчастных случая и 4 случая самоубийства.

После зафиксированных событий по предложению премьер-министра и указами президента от 18 февраля были отстранены от должности начальник военной полиции МО РА Артур Багдасарян и начальник управления морально-психологического обеспечения ВС Алексан Алексанян. Указом президента Республики Арцах Бако Саакяна от должности освобожден также и командующий Армии обороны Карен Абрамян. Другим указом президента Арцаха на эту должность назначен Джалал Арутюнян.