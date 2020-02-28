НАТО проведет 28 февраля экстренные консультации по запросу Турции

НАТО проведет в пятницу экстренные консультации по запросу Турции для обмена информацией по Идлибу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом говорится в распространенном пресс-службой НАТО заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга.

"Североатлантический совет на уровне послов 29 стран альянса встретится в пятницу по запросу Турции для проведения консультаций по ситуации в Сирии в соответствии с 4-й статьей Вашингтонского договора", - заявил он.

4-я статья подразумевает право каждой страны - участницы альянса проводить консультации с партнерами по НАТО в случае, если они считают, что их безопасность находится под угрозой.