Никол Пашинян воздал дань уважения памяти невинных жертв сумгаитских погромов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на холме Цицернакаберд почтил память невинных жертв злодеяния 27 - 29 февраля в городе Сумгаит.

Премьер-министра Армении сопровождали вице-премьер Мгер Григорян, вице-премьер Тигран Авинян, Католикос Всех Армян Гарегин II , секретарь Совета безопасности Армен Григорян, начальник Генштаба ВС Артак Давтян, и. о. начальника Полиции Арман Саркисян и другие высокопоставленные лица.

Как передает «Арменпресс», 28 февраля исполняется 32-я годовщина жестокой резни и депортации, осуществленной советским Азербайджаном на государственном уровне.

В период с 27 по 29 февраля 1988 года в городе Сумгаит Советского Азербайджана азербайджанские власти на государственном уровне организовали погромы и массовую депортацию армянского населения города.

29 февраля советские войска вошли в Сумгаит, однако и в этот день насильственные действия и убийства еще продолжались. Армия лишь вечером прибегла к решительным действиям и предотвратила дальнейшие погромы.

Несмотря на то, что международное сообщество еще не признало преступление Сумгаита как геноцид, его осудили Европарламент (1988 г.) , Сенат США (1989 г.). и парламент Аргентины.