Премьер-министр Армении принял министра обороны Грузии 

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили, прибывшего в Армению с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя визит министра обороны Грузии и возглавляемой им делегации в Армению, премьер-министр подчеркнул важность продолжительного развития армяно-грузинских стратегических отношений. Никол Пашинян отметил, что сотрудничество в оборонной сфере является одной из важнейших компонентов армяно-грузинского партнерства, а также подчеркнул важность подписанной сегодня программы сотрудничества между министерствами обороны двух стран на 2020 год.

Ираклий Гарибашвили отметил, что рад снова посетить дружественную Армению, с которой у Грузии тесные дружественные и крепкие партнерские отношения. Он выразил удовлетворение сотрудничеством с министром обороны Армении, а также сегодняшней встречей и подчеркнул важность подписания программы сотрудничества в сфере обороны на 2020 год.

Собеседники обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе вопросы повестки армяно-грузинского оборонного сотрудничества. Собеседники подчеркнули, что две страны и народы объединяют многовековые историко-культурные связи и христианская система ценностей, которые являются прочной основой для углубления и сближения дружественного сотрудничества.

Коснувшись вызовов региональной безопасности, Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили обменялись мнениями о мирном урегулировании конфликтов, а также подчеркнули важность совместных усилий в этом направлении.