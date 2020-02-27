В КНР коронавирус выявили у 14% пациентов, уже прошедших курс лечения в провинции Гуандун

Коронавирус вновь выявлен у 14% пациентов, прошедших курс лечения от пневмонии нового типа в провинции Гуандун (Южный Китай). Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг газета China Daily.

"Около 14% пациентов, вылечившихся от пневмонии нового типа в провинции Гуандун, после выписки из госпиталей при обследовании в период пребывания под наблюдением вновь показали положительную реакцию на вирус", - цитирует издание заявление заместителя директора Гуандунского провинциального центра контроля и профилактики заболеваний Сун Те.

По данным на 25 февраля, в провинции вылечился 841 человек из 1347 инфицированных. В целом считается, что в организме излечившихся пациентов образуются антитела, предохраняющие от повторного заражения.