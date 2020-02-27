От Сумгаита до Мюнхена: Расизм остается основой Азербайджана

В Мюнхене состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Многие эксперты, следящие за событиями в регионе, назовут эту встречу исторической. В первый раз лидеры двух враждующих государств провели открытые дебаты. Однако в рамках дискуссии обнаружилась не готовность Азербайджана к диалогу и попытке найти консенсус, а окостенелый расизм и приверженность к старой агрессивной политике.

Лидер Азербайджана не побрезговал манипуляциями исторических фактов, в очередной раз обвинив армянскую сторону в мифической агрессии, а Азербайджан назвав мультикультурным и демократическим. В связи с этим появляется вопрос, а что случилось с армянской общиной «самой толерантной» страны Южного Кавказа?

Армянское население было изгнано, армянские общины подверглись погромам, погибли сотни людей, чья вина была только в их этнической принадлежности. Армяне Баку, Кировабада и Сумгаита об этом прекрасно помнят. Алиев предпочитает не вспоминать погромы ни в международных поездках, ни у себя дома. 21 ноября 2019 азербайджанский город Сумгаит отмечал свое 70-летие. Сумгаит всему миру известен тем, что в феврале 1988 года там прошли погромы армян. На торжественном мероприятии выступил Алиев и конечно же повторил чепуху о том, что «погромы были устроены самими армянами».

Однако реальность представляется иной. Погромы прошли при фактической поддержке местных азербайджанских властей. Во время этих событий было убито 26 армян и 6 азербайджанцев, гласят официальные данные. Свидетельства очевидцев говорят о бо́льших жертвах среди армян. Убийства происходили с особой жестокостью.

О зверстве толпы рассказывает очевидец событий Ишхан Трдатов, который со своей семьей отбивался от нападений.

Два года спустя после Сумгаита в Азербайджане будут «тихо» убивать. За эти преступления так никто не понесет наказания. Апогеем станут погромы в Баку, когда будут убиты сотни и изгнаны из города последние армяне, некогда крупной, 250-тысячной общины Баку. Те же погромщики января 1990 года потом станут национальными героями Азербайджана, как им станет Рамиль Сафаров, зарубивший спящего армянского офицера на курсах НАТО в Венгрии. Сафарова возвеличат азербайджанские СМИ, писатели, депутаты и другие общественные деятели.

Разумеется, Ильхам Алиев пытается обелить историю города, название которого вошло в историю как синоним убийства и разбоя. При этом азербайджанский лидер сам продолжает распространять армянофобские мифы и идеи. Это прекрасно подтверждается его выступлением в Мюнхене. Алиев не скрывал своего отношения к армянам, показывая его как своими заявлениями, так и гнусной ухмылкой. В конце хотелось бы отметить, что с трибуны Международной конференции по безопасности выступал человек, для которого «мировое армянство — основной враг». И это не цитата из желтой прессы, а отрезок из речи Ильхама Алиева от 2012 года на конференции, посвященной теме «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2009-2013 годах». Оригинал речи до сих пор есть на официальном сайте президента Азербайджана.

Влад Вартанян