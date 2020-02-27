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Известны чемпионы и призеры Армении по спортивной гимнастике

Известны чемпионы и призеры Армении по спортивной гимнастике

После двухдневной борьбы в спортшколе им. Альберта Азаряна завершился чемпионат Армении по спортивной гимнастике среди взрослых.

Как передает «Арменпресс», чемпионом Армении по вольным упражнениям стал Норайр Ованнисян, за ним следуют Роберт Гюлумян и Гагик Хачикян. На коне лучшим был Арутюн Мердинян, призерами стали Артур Давтян и Гагик Хачикян. В упражнении на кольцах друг за другом следуют Ваагн Давтян, Артур Давтян и Гагик Хачикян. В опорных прыжках золотым медалистом стал Артур Давтян, серебряным - Виген Хачатрян и бронзовым - Гамлет Манукян. В упражнении на брусьях Артур Давтян вновь был первым. В упражнении на брусьях Артур Давтян вновь был первым. За ним следуют Эрик Багдасарян и Роберт Гюлумян. В упражнении на турнике призерами стали Артур Давтян, Эрик Багдасарян и Гагик Хачикян.

В чемпионате Армении в общей сложности приняли участие 50 спортсменов.


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