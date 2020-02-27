Эксперты оценили ущерб мировому туризму от коронавируса в $22 млрд

Кризис вокруг заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может обойтись мировому туризму в $22 млрд. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение выразила председатель Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гевара в опубликованном в четверг интервью газете El Mundo.

"Все еще рано знать это (каково будет влияние - прим. ТАСС), но во Всемирной туристской организации при сотрудничестве со специалистами из Oxford Economics мы провели предварительные расчеты, согласно которым этот кризис обойдется сектору как минимум в $22 млрд", - уточнила Гевара. Она добавила, что "граждане Китая - это путешественники, которые тратят больше всего, когда куда-то отправляются".