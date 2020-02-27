В Армении предприняты все меры по предотвращению распространения коронавируса

На сегодняшнем заседании правительства, прежде чем перейти к вопросам повестки дня, были затронуты работы по предотвращению коронавируса.

Как сообщает «Арменпресс», министр здравоохранения Арсен Торосян представил подробности распространения вируса в мире и регионе и отметил, что сегодня он говорил с грузинским коллегой. Она сообщила, что обнаруженный в стране случай заражения коронавирусом - ввезенный, то есть гражданин другой страны приехал в Грузию, уже будучи зараженным. Он и 4 человека, контактировавшие с ним, изолированы”, - сказал Торосян.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что предпринимаются все необходимые меры, и Армения живет в своем нормальном ритме. “Общество должно быть уверено, что, в случае тревожной информации, она будет обнародована”, - сказал Пашинян, добавив, что в Вооруженных силах также были предприняты серьезные меры по предотвращению и призвал родителей и родственников военнослужащих с пониманием отнестись к этим мерам.

“Граждане Армении должны быть уверены, что исключается сокрытие чего-либо, я знаю, что в подобных случаях число распространяющих панику людей увеличивается, исключено, что правительство скроет информацию от общественности”, - сказал Никол Пашинян, призвав граждан жить нормальной жизнью, поскольку на данный момент нет ничего беспокоящего.

Вице-премьер Тигран Авинян напомнил, что для лиц, которые прибывают в Армению из стран риска, заполняются специальные карты.

“Если, тем не менее, вирус проникнет в Армению, все превентивные меры уже предприняты, даже больше, чем во многих развитых странах”, - заверил вице-премьер.