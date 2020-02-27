Первый мобильный учебный пункт центра “Тумо” будет установлен в городе Гавар

В Гегаркуникской области первый мобильный учебный пункт центра креативных технологий “Тумо” будет установлен в городе Гавар.

Как сообщил «Арменпресс» руководитель центра креативных технологий “Тумо” Тигран Багиян, вопросы, связанные с установкой мобильного учебного пункта, были обсуждены в администрации Гегаркуника и мэрии Гавара. Мобильные учебные пункты центра креативных технологий “Тумо” на бесплатной основе могут посещать учащиеся от 12 до 18 лет. После месячного самообучения в этих пунктах учащиеся продолжат учебу в центре “Тумо” в Дилижане, также в течение месяца. В мобильном учебном пункте создаваемого инновационного центра учащиеся смогут приобрести знания в области анимации, создания игр, создания фильмов, разработки сайтов, музыки, рисования, трехмерного моделирования, программирования, робототехники, мобильной графики, фотографии, новых медиа и др. На всей территории Гегаркуникской области планируется установить 9 мобильных учебных пунктов центра креативных технологий “Тумо”, - представил Тигран Багиян.

В конце встречи рабочая группа обошла город Гавар, чтобы выбрать территорию, удовлетворяющую требуемым критериям для установки мобильной коробки. В ближайшее время начнутся работы и по установке мобильного пункта.

Хосров Хлгатян