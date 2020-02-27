Посольство призывает находящихся в Японии и Корее граждан Армении связаться с ними

Посольство Армении в Японии и Корее распространило заявление в связи с ситуацией с коронавирусом. Посольство призвало находящихся в Японии и Корее граждан Армении избегать посещения районов, зафиксировавших большое число случаев обнаружения вируса.

«Арменпресс» представляет заявление посольства Армении в Японии и Корее.

“В связи с резким ростом числа инфицированных коронавирусом нового типа COVID-19 в Японии и Корее призываем граждан Армении, находящихся в Японии и Корее и прибывших с визитом, связаться с посольством Армении в Японии и Корее, и передать свои контактные данные.

Граждан Армении, находящихся в Японии и Корее, призываем избегать посещения районов, зафиксировавших большое число случаев обнаружения вируса: в Японии - провинции Хоккайдо, Канагава, Токио, Чиба, Ишикава, Вакаяма и Окинава, в Республике Корея - города Сеул, Дегу, Квангджу, а также провинция Генсан.

Посольство советует следить за указаниями Министерства здравоохранения Армении, а также за соответствующими указаниями властей Японии и Кореи.

Сообщаем, что действует горячая линия Национальной туристской организации Японии по номеру 050-3816-2787 и горячая линия туристической организации Кореи по номеру 1330”.

Контактные данные посольства:

#230 Residence Viscountess, 1-11-36 Акасака,

Минато-ку, Токио 107-0052, Япония

Контакты 03-6277-7453

Электронная почта: [email protected]