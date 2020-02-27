Газета “Айастани Анрапетутюн”: В школах только “бумаги проверяют”

“Нарушения, зафиксированные до сих пор инспекционным органом образования, в основном, являются документальными неточностями, которые в вопросе повышения качества образования, по сути, не оказывают никакого влияния. Получается, что инспекционный орган, мягко говоря, только “бумаги проверяет”. Об этом в беседе с “АА” заметил член парламентской фракции “Мой шаг”, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта Ованнес Ованнисян. Об улучшении качества образования, свидетельствуют не бумаги, а содержание. “Мы можем добиться улучшения качества образования, если при проведении проверок будет акцентироваться содержание, и будет ставиться содержательный вопрос”, - подчеркивает депутат. По его словам, в действующем законе об инспекционных органах есть противоречия, новый закон урегулирует эти пробелы, будут уточнены функции Инспекционного органа”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.