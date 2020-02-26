Мгер Григорян поздравил новоназначенного посла Канады по случаю вступления в должность

Вице-премьер Мгер Григорян принял участие в мероприятии по случаю вступления в должность новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в Армении г-жи Элисон Леклер и 28-й годовщины установления армяно-канадских дипломатических отношений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, вице-премьер выступил с поздравительной речью, в которой, в частности, отметил:

“От имени правительства Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю с назначением на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в Республике Армения и желаю Вам, г-жа Леклер, успехов. Я верю, что Ваше назначение придаст новый импульс армяно-канадскому диалогу и внесет большой вклад в развитие и углубление дружественных отношений между двумя странами.

За 28 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений, Республика Армения и Канада создали прочную основу для сотрудничества. Должен с уверенностью отметить, что правительство Армении придает большое значение дружбе с Канадой и с удовлетворением отмечает, что совместными усилиями партнерство выведено на новый уровень.

Хочу подчеркнуть, что официальный визит премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Армению стал значимым событием в наших двусторонних отношениях. Мы искренне верим, что созданы все предпосылки для дальнейшего укрепления и углубления сотрудничества между двумя странами.

Армянский народ и Республика Армения высоко ценят поддержку Канады в деле укрепления демократических институтов и гражданского общества.

Не могу не отметить, что армянская община Канады внесла свой уникальный вклад в развитие отношений между двумя странами, которые связывают две страны различными нитями.

В этом контексте я хотел бы выразить нашу благодарность Канаде за официальное признание Геноцида армян и объявление апреля месяцем памяти, осуждения и предотвращения геноцидов.

В заключение я поздравляю всех нас с эффективным сотрудничеством между нашими странами, желаю процветания и прочной дружбы народам наших стран”.

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