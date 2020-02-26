Из Европы в Армению откроется 12 новых авиарейсов

В 2020 году планируется открыть 12 новых авиарейсов, которые в основном будут из Европы.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами сказала председатель Комитета по туризму Министерства экономики Армении Сусанна Сафарян.

“В этом году из Армении в Германию и Италию у нас будут прямые рейсы: Рим, Милан, Меминген, Берлин, а также и в другие европейские города - Пафос, Салоники, Афины, Ларнака, Вена, Вильнюс.