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Папа Римский поддержал больных коронавирусом и врачей

Папа Римский поддержал больных коронавирусом и врачей

Папа РимскийФранциск выразил поддержку заразившимся коронавирусом и медикам, которые занимаются их лечением.

"Я хочу вновь выразить свою близость пациентам с коронавирусом и работникам здравоохранения, которые их лечат, а также гражданским властям и всем тем, кто занимается помощью пациентам и работает для того, чтобы остановить заражение", - заявил он в среду по завершении всеобщей аудиенции на площади Святого Петра,ообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Общее число зараженных коронавирусом в Италии во вторник вечером превысило 320 человек. Зафиксировано одиннадцать смертельных случаев, все они произошли на севере Италии в областях Ломбардия и Венето. Все скончавшиеся – люди пожилого возраста.

 

 


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