Зограб Мнацаканян встретился с министром иностранных дел Греции

25 февраля в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом. Об этом Арменпресс сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Стороны коснулись широкого круга вопросов, касающихся армяно-греческих дружественных отношений. Министр Мнацаканян отметил, что Армения высоко ценит теплые отношения с братской Грецией, основанные на вековых исторических связях и взаимном уважении и доверии.

Министры иностранных дел подтвердили готовность выступать с совместными инициативами по углублению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, подчеркнув, что установленный в прошлом году трехсторонний формат Армения-Греция-Кипр призван дополнить двустороннюю повестку. Собеседники обменялись мнениями вокруг подготовительных работ к первому саммиту, который состоится в апреле 2020 года в Ереване в рамках трехстороннего формата.

Положительно оценив нынешний уровень политического диалога между Арменией и Грецией, министры иностранных дел подчеркнули важность придания нового импульса взаимным визитам на высоком уровне и политическим консультациям между внешнеполитическими ведомствами.

Министры иностранных дел Мнацаканян и Дендиас обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и развитиям на Ближнем Востоке.