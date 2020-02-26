В Араратской области отремонтирован 12-километровый участок дороги

В Араратской области Армении в 2019 году был капитально отремонтирован участок межгосударственный автодороги протяженностью 12 км - от Ерасха до района Тигранашен общины Паруйр Севак.

Как передает Арменпресс , об этом на встрече с журналистами сказал губернатор Араратской области Армении Гарик Саркисян.

“В сфере дорожного строительства правительство осуществило очень крупную программу: отремонтировано 12 км межгосударственной дороги - от Ерасха до района Тигранашен общины Паруйр Севак. Эта дорога всегда была в очень плохом состоянии, после распада Советского Союза там не проводились работы подобного масштаба”, - отметил Саркисян.