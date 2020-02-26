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Власти Гонконга из-за коронавируса выплатят жителям по $1,3 тыс. в качестве соцподдержки

Власти Гонконга из-за коронавируса выплатят жителям по $1,3 тыс. в качестве соцподдержки

Власти Гонконга выплатят всем взрослым жителям этого специального административного района КНР по 10 тыс. гонконгских долларов (почти $1,3 тыс.) в качестве меры социальной поддержки в условиях вспышки заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом заявил в среду секретарь по финансовым вопросам (министр финансов) местной администрации Пол Чан, выступая с бюджетным посланием в Законодательном совете,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Социальные потрясения [вспыхнувшие летом 2019 года антиправительственные протесты] за последние месяцы и новая эпидемия коронавирусной инфекции нанесли тяжелый удар по экономике Гонконга", - констатировал он.

"После тщательного рассмотрения я решил выделить по 10 тыс. гонконгских долларов постоянным жителям Гонконга в возрасте старше 18 лет с целью стимулирования потребления и облегчения финансового бремени населения", - сообщил министр.

 


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БелТА


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