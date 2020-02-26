Шествие, акция протеста: армянская община Лос-Анджелеса отметит 105-ю годовщину Геноцида армян

Вся армянская община Лос-Анджелеса 24 апреля сообща будет отмечать 105-ю годовщину Геноцида армян, проведется ряд мероприятий. Как сообщает Арменпресс, организации, участвующие в мероприятиях, объединив свои усилия, организуют церемонию поминовения канонизированных мучеников, требуя справедливости и возмещения.

В мероприятии принимают участие: Объединенный орган по поминовению Геноцида армян (UACLA), Объединенная армянская молодежь (UYA) и Комиссия по Геноциду армян (AGC), в которую входят Армянская Апостольская, Армянская католическая и Армянская евангелистская церкви, Армянская революционная федерация “Дашнакцутюн”, Социал-демократическая партия “Гнчакян”, партия “Рамкавар-Азатакан”, Всеобщий армянский благотворительный Союз, Армянская молодежная федерация “Дашнакцутюн”, Армянский национальный комитет Америки Западного региона, Армянская ассамблея Америки, Армянский американский совет, Союз армянских юристов и другие организации.

Программа мероприятий предусматривает паломничество к мемориалу памяти жертв Геноцида армян в Монтебелло, где представители организаций возложат цветы к памятнику.

Затем планируется марш справедливости, который начнется с квартала Малая Армения Голливуда и продолжится до площади мемориала Геноцида армян. В полдень запланировано заключительное мероприятие дня, а именно - объединенная акция протеста перед консульством Турции. Армянская община вновь поднимет свой голос и потребует справедливости и возмещения.