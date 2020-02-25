Безопасность и статус Арцаха - приоритеты: глава МИД Армении на сессии Совета ООН по правам человека

Армения остается полностью приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках международно признанного мандата Минской группы ОБСЕ, и Армения подчеркивает важность верховенства безопасности и статуса Арцаха. Народ Арцаха имеет право без каких-либо ограничений свободно определять свой политический статус, свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие на основе своего права на самоопределение. Это стержень мирного урегулирования. Армения также подчеркивает важность ликвидации ненависти и нетерпимости и прилагает серьезные усилия для развития контактов между людьми. Об этом сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в своей речи на 43-ей сессии Совета ООН по правам человека.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Мнацаканян, в частности, отметил, что накануне 75-й годовщины Организации Объединенных Наций Армения твердо убеждена в том, что миссию организации следует вновь подчеркнуть и укрепить. Три столпа ООН важны и поддерживают друг друга. “Мы подчеркиваем центральную роль прав человека, которая в любом уважающем ценности свободы и неограниченного гражданского участия обществе может воспитывать человеческий талант и способности на благо человека и общее благо. Мы также разделяем обеспокоенность Генерального секретаря Антониу Гутерриша тем, что права человека поставлены на карту. Ссылаясь на его призыв к трезвости на глобальном уровне, Армения полностью поддерживает призыв Генерального секретаря к действиям и озвученные семь целевых областей”, - сказал Мнацаканян.

По его словам, членство Армении в Совете по правам человека сопровождалось значительным прогрессом, достигнутым Арменией после победы ненасильственной бархатной революции в апреле-мае 2018 года. “Наши реформы являются широкомасштабными, они основаны на неизменной поддержке армянского народа, широком мандате и твердой политической воле правительства для достижения ощутимых результатов для продвижения демократических реформ на благо основного бенефициара - гражданина Армении. Наши реформы распространяются на все области, которые предназначены для обеспечения функционирования честных и устойчивых институтов и которые направлены на поддержку демократии, верховенства закона и прав человека. Формирование действительно независимой и беспристрастной судебной системы лежит в основе нашей текущей программы реформ. Конституционный референдум, который состоится 5 апреля, направлен на реформирование судебной системы при непосредственном участии граждан Республики Армения”, - отметил министр.

Он подчеркнул. что прогресс Армении должным образом отражен в ряде международных рейтингов и индексов. Согласно Индексу восприятия коррупции Transparency International за 2019 год Армения улучшила свои позиции на 28 пунктов. В мировом индексе свободы прессы “Репортеров без границ” Армения улучшила свои позиции на 19 пунктов всего за один год. В прошлом году Армения добилась значительных успехов в сфере свободы интернета и вошла в десятку лучших стран мира.

“Преобразование Армении твердо опирается на активном вовлечении и участии женщин и молодежи в политическую жизнь страны. Это также является отправной точкой в нашем международном сотрудничестве. В настоящее время Армения председательствует на 64-й и 65-й сессиях Комиссии ООН по положению женщин. Мы будем продолжать последовательно работать над достижением международного консенсуса в отношении расширения прав и возможностей женщин.

Совет по правам человека остается важнейшей платформой в системе Организации Объединенных Наций с точки зрения укрепления международного потенциала по предупреждению массовых злодеяний и геноцида - предмет, отстаиваемый Арменией на протяжении многих лет. Мы намерены представить обновленный проект резолюции «Предотвращение геноцида» на рассмотрение сессии Совета. Мы с нетерпением ожидаем открытых, интересных и конструктивных неофициальных консультаций с государствами и другими заинтересованными сторонами. Мы убеждены, что этот Совет, его специальные процедуры, а также Офис Специального советника Генерального секретаря ООН по предупреждению геноцида должны продолжать играть ведущую роль в содействии и усилении предотвращения массовых нарушений прав человека, геноцида и массовых злодеяний”, - подчеркнул Мнацаканян.

Он отметил, что народ Арцаха продолжает противостоять угрозе силы и принуждения со стороны Азербайджана. “Последовательное препятствование правам человека со стороны Азербайджана, нетерпимость, ненависть, дискриминация и прямая агрессия против народа Арцаха является источником конфликта. Погромы, этнические чистки и депортация армянского меньшинства в Баку, Сумгаите, Кировабаде и других городах и селах Азербайджана, война и агрессия против Нагорного Карабаха в 1990-х годах и героизация убийц, осужденных за убийство армян, свидетельствуют о последовательной политической агрессии Азербайджана. Баку представляет угрозу физической безопасности народа Арцаха. Об этой угрозе нам напомнила агрессия против Нагорного Карабаха в 2016 году.

Армения остается полностью приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках международно признанного мандата Минской группы ОБСЕ, и Армения подчеркивает важность безопасности и статуса Арцаха. Народ Арцаха имеет право без каких-либо ограничений свободно определять свой политический статус, свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие на основе своего права на самоопределение. Это стержень мирного урегулирования. Армения также подчеркивает важность ликвидации ненависти и нетерпимости и прилагает серьезные усилия для развития контактов между людьми. В равной степени строго исключается угроза применения силы. Армения и Арцах стремятся работать над скромными результатами, достигнутыми в 2019 году.

Содействие и поддержка полной реализации прав человека для людей, живущих в зонах конфликтов, должно стать коллективной целью международного сообщества. Права человека и те, кто осуществляет эти права, не должны рассматриваться как проблема. Они являются решением. Я хотел бы процитировать вчерашнее мощное послание Генерального секретаря ООН: «Каждая мера в области прав человека помогает снизить напряженность, обеспечить устойчивое развитие и поддерживать мир». 31 марта жители Арцаха будут голосовать на президентских и парламентских выборах, используя свое законное право на демократическую организацию своей жизни. Стремление народа Арцаха создать сильное демократическое общество и структуры для защиты прав человека заслуживают полной международной поддержки. Права человека и основные свободы должны уважаться, защищаться и поощряться без каких-либо различий, в том числе «исходя из политического, правового или международного статуса отдельной страны или территории»”, - отметил Мнацаканян.