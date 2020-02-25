Посол Израиля приветствует открытие посольства Армении в Тель-Авиве

Посол Израиля в Армении и Молдове Элиав Бероцерковски приветствовал подготовку к открытию посольства Армении в Тель-Авиве. Как сообщает Арменпресс», дипломат заявил об этом в беседе с TPS.

«Мы приветствуем развитие израильско-армянских отношений и предстоящий визит посла Армена Смбатяна в ближайшие недели, а также подготовку к открытию резидентного посольства в Израиле. В январе президент Армении Армен Саркисян посетил Израиль и вместе с президентом Реувеном Ривлиным и спикером израильского парламента Юлием Эдельштейном присутствовал на главном мероприятии по случаю юбилея освобождения концентрационного лагеря “Освенцим”, а также выступил с лекциями в нескольких местах, в том числе Холоне и технологическом институте», - сказал посол.

25 февраля указом президента Армении Армен Смбатян назначен послом в Израиле с резиденцией в Тель-Авиве. До этого резиденция посла Армении в Израиле находилась в Ереване.