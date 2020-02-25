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В Каталонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Каталонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в испанском автономном сообществе Каталония. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом этом сообщили во вторник в департаменте здравоохранения региона.

"Да, мы подтверждаем [первый случай]", - отметили власти автономии. Речь идет о четвертом инфицированном в Испании, двое из которых уже поправились.

В настоящее время ведутся работы по борьбе с новым коронавирусом в Армении, и по состоянию на 25 февраля в 13:00 в нашей стране нет подтвержденных случаев заражения.


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