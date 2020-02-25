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Мнацаканян и Лавров обменялись мнениями по ряду актуальных региональных и международных вопросов

Мнацаканян и Лавров обменялись мнениями по ряду актуальных региональных и международных вопросов

В рамках 43-й сессии Совета ООН по правам человека 25 февраля состоялась встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи собеседники обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки армяно-российских союзнических отношений.

Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обменялись мнениями по ряду актуальных региональных и международных вопросов, а также по развитию ситуации на Ближнем Востоке.

Министры иностранных дел обсудили процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.


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БелТА


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