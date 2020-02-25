Съемки кинофильма "Миссия невыполнима 7" в Венеции приостановлены из-за нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой киностудии Paramount Pictures.

Ее представители пояснили, что съемки в Венеции должны были продолжаться около трех недель. Эти планы изменены "в целях предосторожности, для обеспечения безопасности актеров и съемочной группы, а также с учетом усилий властей Венеции по отмене общественных мероприятий из-за угрозы, которую представляет коронавирус",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В заявлении киностудии отмечается, что участникам съемок можно вернуться домой до начала работы над фильмом. "Мы продолжим отслеживать ситуацию [с коронавирусом в Италии]", - констатировали представители Paramount.

Как ожидается, "Миссия невыполнима 7" появится на экранах в июле 2021 года. В качестве режиссера картины выступил Кристофер МакКуорри. Планируется, что в число актеров войдут Том Круз, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл, Саймон Пегг и другие.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло почти 230, включая семь летальных исходов. Большинство заразившихся проживает в северной области Ломбардия.