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СМИ: в Австрии зафиксировали два случая заражения коронавирусом

СМИ: в Австрии зафиксировали два случая заражения коронавирусом

Два подтвержденных случая заражения новым коронавирусом впервые зафиксированы в федеральной земле Тироль на западе Австрии. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати со ссылкой на губернатора Тироля Гюнтера Платтера,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Это стало первым случаем заражения новым коронавирусом на территории Австрии. Оба человека самостоятельно обратились в медицинское учреждение в Австрии с высокой температурой. Их состояние оценивается как стабильное. Один из зараженных, по предварительным данным, прибыл из северного региона Италии Ломбардия, где были также зафиксированы случаи заражения.

 


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