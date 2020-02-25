В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 977 человек

Южная Корея зарегистрировала 84 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, еще один человек погиб, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 977, скончались 10. Как передает Арменпресс, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.

На город Тэгу и соседнюю провинцию Кенсан-Пукто приходится уже 791 случай заражения в стране, более 80% от общего количества. Южнокорейские авиакомпании начали временно отменять рейсы в Тэгу и из него.

Президент страны Мун Чжэ Ин во вторник посетил Тэгу и пообещал срочную финансовую помощь региону. Он назвал ситуацию "крайне серьезной" и заявил, что было бы недостаточно объявить город "особой зоной бедствия". В настоящий момент Тэгу и провинция Кенсан-Пукто объявлены регионами особого эпидемиологического контроля.