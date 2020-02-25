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СМИ: умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

СМИ: умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер во вторник в Каире на 92-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщил информационный портал Al Youm as Sabia.

Официальной информации на этот счет пока нет.


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