В Армении нет подтвержденных случаев нового коронавируса COVID-19

Согласно ежедневному докладу Госкомиссии по здравоохранению Китая, по состоянию на 13:00 25 февраля число подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 составило 77 782, число подозрительных случаев – 2 824, число выздоровевших от подтвержденных случаев -27 554, зарегистрировано 2 666 смертей. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 9 126 пациентов. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в общей сложности по состоянию на 24 февраля в мире зарегистрировано 79 331 лабораторно подтвержденных случаев, из которых в Китае – 77 262, 2 595 - со смертельным исходом. За пределами Китая в 29 странах мира зафиксировано 2 069 случаев, 23 из которых со смертельным исходом.

Вышеуказанные данные свидетельствуют о том, что стабилизация ситуации в Китае продолжается.

Что касается инцидентов в Исламской Республике Иран, то следует отметить, что по состоянию на 13:00 25 февраля был зафиксирован 61 случай, 15 из которых со смертельным исходом.

В Армении продолжаются работы по борьбе с новым коронавирусом, и по состоянию на 13:00 25 февраля в нашей стране нет подтвержденного случая заражения.

Предпринятые в этом направлении мероприятия продолжаются как в организационном, так и в диагностическом направлении. Министерство приобрело новую партию диагностических тестов, и сегодня в плане диагностики в стране нет никаких проблем.

Были предприняты меры по приобретению масок и дезинфицирующих средств, несмотря на то, что во всех медицинских учреждениях республики они имеются.

Информация о эпидемиологической ситуации в мире и предпринимаемых в Армении мероприятиях будет периодически передаваться.

Министерство здравоохранения призывает: