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Во Вьетнаме выздоровели все 16 пациентов с коронавирусом

Во Вьетнаме выздоровели все 16 пациентов с коронавирусом

Все 16 пациентов, инфицированные новым коронавирусом CОVID19 и находившиеся в инфекционных отделениях больниц Вьетнама, включая трехмесячную девочку, полностью выздоровели. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник интернет-портал VNExpress со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Минздрав Вьетнама сообщил во вторник, что все 16 пациентов с подтвержденным заражением новым коронавирусом выздоровели и выписаны из больниц. Во Вьетнаме не было зарегистрировано новых заражений с 13 февраля, сообщает издание.

Отмечается, что одной из двух последних пациентов, выписанных в понедельник и вторник, стала трехмесячная девочка из провинции Виньфук, заразившаяся от своей бабушки, которая контактировала с одним из восьми вьетнамских специалистов, вернувшихся 17 января из командировки в китайский Ухань, в котором они находились на практике с ноября прошлого года.

 

 

 


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