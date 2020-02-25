25 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в открытии форума комиссий и офисов Ай Дата. В своем выступлении Президент Саакян отметил, что Ай Дат является всеармянской структурой, которая на протяжении десятилетий ведет активную борьбу, направленную на решение общенациональных задач, уделяя особое внимание Арцаху.

«Невозможно представить защиту интересов Арцаха на международных площадках, распространение в разных странах и инстанциях объективной информации о нас, осуществление шагов по международному признанию Республики Арцах, установление и углубление связей с многочисленными государствами и их субъектами, реализацию разных программ в нашей республике без действенного участия Ай Дата, его масштабной и самоотверженной работы», – подчеркнул в своем слове Президент Республики Арцах.

В ходе мероприятия Бако Саакян наградил Центральный совет Ай Дата АРФ «Дашнакцутюн» медалью «Благодарность» за активную деятельность, направленную на международное признание Республики Арцах, значительный вклад в дело укрепления и развития связей между Арцахом и Диаспорой. На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания Ашот Гулян, другие должностные лица.