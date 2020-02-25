В США заявили, что до конца апреля начнут испытывать вакцину от нового коронавируса

Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США намерен начать до конца апреля текущего года клинические испытания вакцины от нового коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщил директор данного учреждения Энтони Фаучи в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, опубликованном в понедельник.

Препарат разработан американской фармацевтической компанией Moderna в сотрудничестве с указанным институтом. Первая партия вакцины уже передана подчиненным Фаучи. В испытаниях примут первоначально от 20 до 25 добровольцев, которые не были заражены вирусом. Результаты могут быть получены в июле или августе.

Фаучи отметил, что вакцина была разработана очень быстро. По его словам, даже если первые испытания будут завершены успешно, препарат может стать широко доступным только в следующем году. Директор института констатировал, что распространение вируса может замедлиться в теплые месяцы. "Применение вакцины является единственным способом полностью подавить распространение инфекции", - добавил он.