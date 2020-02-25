В Ереване успешно прооперирована 3-летняя иракская девочка с пороком сердца

Находящаяся в Ереване 3-летняя иракская девочка Арзнда, у которой был порок сердца, 24 февраля была прооперирована. Операция проведена в медицинском центре “Норк-Мараш”. Как сообщили «Арменпресс» в медцентре, операция, длившаяся 10 часов, прошла успешно. В настоящее время ребенок находится в реанимации и самостоятельно дышит.

3-летней Арзанде, родившейся в семье езидских беженцев Ирака, необходима была операция на сердце. Такая операция в ее родной стране не проводилась. Ей было шесть месяцев, когда семья заметила, что у ребенка проблемы со здоровьем. Ее уже один раз оперировали для стабилизации ситуации. Благодаря лауреату премии “Аврора” 2019 г. Мирзе Динаи и его организации “Люфтбрюк Ирак” (Воздушный мост Ирака) и при содеййствии Фонда “Аврора” Арзанда несколько дней назад была перевезена в Ереван, в медицинский центр “Норк-Мараш”, чтобы пройти здесь следующий этап медпомощи.

Для переезда в Армению и получения необходимого лечения малышке и ее матери оказали большое содействие также и депутат НС Армении Рустам Бакоян, министр здравоохранения Арсен Торосян, посол Республики Армения в Ираке Грачья Поладян и медицинский центр “Норк-Мараш”.