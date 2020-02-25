Во Франции вылечили всех заразившихся коронавирусом пациентов

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что все, у кого ранее диагностировали коронавирус в стране, выздоровели. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Во Франции, по данным ВОЗ, было зарегистрировано 12 случаев заражения, один больной скончался.

"На территории Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом ... вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой", - сказал Веран.