Армянские специалисты провели в Ереване успешную операцию на закрытом аортальном клапане

Армянские специалисты в Ереване успешно перенесли операцию на закрытом аортальном клапане сердца. Эта уникальная операция уже вполне устойчиво заняла место в сфере здравоохранения Армении.

Первая такая операция была проведена в Медицинском центре «НоркМараш» мэрии Еревана в конце 2019 года. 21 февраля 2020 года в той же больнице прошла вторая успешная операция.

Как сообщили Арменпресс вмедцентре, армянские специалисты провели операцию совместно сприбывшим в Ереван АрманомДавтяном, кардиохирургом отделения радиологической диагностики, рентгенографииэндоваскулярной диагностики Клинической больницы № 1, находящейся в ведении президента Российской Федерации. Группу местных врачей возглавил Ваагн Саркисян.

«Пациент - женщина 75 лет, у которой было фатально критическое сужение аортального клапана. В таких случаях обычно проводится открытая операция, но в случае этой женщины из-за ее возраста это было рискованно, поэтому было принято решение о проведении закрытой операции. Операция прошла без осложнений. Пациентка находится в процессе выздоровления», - сказали в медицинском центре.

Эта же операция спасла жизнь другому пациенту в другом медицинском центре – тоже в Ереване.