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Армянские специалисты провели в Ереване успешную операцию на закрытом аортальном клапане

Армянские специалисты провели в Ереване успешную операцию на закрытом аортальном клапане

Армянские специалисты в Ереване успешно перенесли операцию на закрытом аортальном клапане сердца. Эта уникальная операция уже вполне  устойчиво заняла  место в сфере здравоохранения Армении.

Первая такая операция была проведена в Медицинском центре «НоркМараш» мэрии Еревана в конце 2019 года. 21 февраля 2020 года в той же больнице прошла вторая успешная операция.

Как  сообщили Арменпресс вмедцентре, армянские специалисты провели операцию  совместно сприбывшим  в  Ереван АрманомДавтяном, кардиохирургом отделения радиологической диагностики, рентгенографииэндоваскулярной диагностики  Клинической больницы № 1, находящейся в ведении президента Российской Федерации. Группу местных врачей возглавил Ваагн Саркисян.

«Пациент - женщина 75 лет, у которой было фатально критическое сужение аортального клапана. В таких случаях обычно проводится открытая операция, но в случае этой женщины из-за ее возраста это было рискованно, поэтому было принято решение о проведении закрытой операции. Операция прошла без осложнений. Пациентка находится в процессе выздоровления», - сказали в медицинском центре.

Эта же операция спасла жизнь другому пациенту в другом медицинском центре – тоже в Ереване.

 

 

 




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БелТА


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