Европейские индексы - 21-02-20

МОСКВА, 22 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.62% и составил 13579.33 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.54% и составил 6029.72 пункта, британский FTSE снизился на 0.44% и составил 7403.92 пункта, а российский RTSI снизился на 0.72% и составил 1524.71 пункта.