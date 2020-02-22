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Европейские индексы - 21-02-20

Европейские индексы - 21-02-20

МОСКВА, 22 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.62% и составил 13579.33 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.54% и составил 6029.72 пункта, британский FTSE снизился на 0.44% и составил 7403.92 пункта, а российский RTSI снизился на 0.72% и составил 1524.71 пункта.




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