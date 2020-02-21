Результаты проведенных Еврокомиссией проверок в сфере гражданской авиации Армении будут в мае

Комитет гражданской авиации Республики Армения подвергся строгим проверкам из-за признаков ослабления контроля за обеспечением безопасности полетов. Об этом в беседе с Арменпресс сказала председатель Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян.

«Еврокомиссия уже провела строгую проверку в Армении. Окончательное решение будет принято в мае. Комиссия заметила некоторые пробелы в этой области, в настоящее время мы работаем над устранением этих проблем», - сказала Ревазян и заверила, что все заинтересованные стороны активно работают в этом направлении.