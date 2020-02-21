Соглашение об общей авиационной зоне между Арменией и ЕС будет подписано в 2020 году

Соглашение об общей авиационной зоне между Республикой Армения и Европейским союзом будет подписано в 2020 году. Об этом в беседе с Арменпресс заявила председатель Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян.

«Соглашение в 2017 году было парафировано, но из-за Brexit не было возможности подписать его окончательно. Ожидается, что соглашение об общей авиационной зоне между Арменией и ЕС будет подписано в этом году. Согласно соглашению, весь европейский рынок авиаперевозок станет единым, и не нужно будет отдельно уточнять условия», - сказала Ревазян.