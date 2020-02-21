Награждены лучшие спортсмены года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян наградил “Десятку лучших спортсменов года” 2019 года. Как передает «Арменпресс», в ходе церемонии, состоявшейся в резиденции президента Армении, премьер-министр вручил каждому спортсмену премию в размере 5 млн драмов. По словам министра НОКС Араика Арутюняна, принцип отбора 10 лучших спортсменов года в этом году будет изменен, состоится общественное обсуждение.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что развитие спорта для Армении имеет стратегическое значение. “Вчера на заседании правительства я сказал, и не устану повторять, что мы сейчас разрабатываем программу развития Армении до 2050 года. Стратегию развития и в видении этого развития уделяем особое место спорту, фиксируя нашу национальную и государственную цель до 2050 года - иметь не менее 25 олимпийских золотых медалей. Многим эта планка покажется слишком высокой, но это нас не разочаровывает, а наоборот воодушевляет, потому что для того, чтобы стать чемпионом, есть очень важное предусловие - быть настроенным делать не то, что возможно, а то, что невозможно. И, следовательно, наше сегодняшнее мероприятие я считаю собранием людей, часть которых из спортивной сферы, другая из политической, людей которые ставят перед собой задачи не по их возможностям, а по их невозможностям. И самое важное - сделать их величайшую невозможную миссию возможной, не только индивидуально, и не столько индивидуально, а для государства, народа, общества. В этом плане я считаю очень важным развитие большого спорта в Армении, поскольку считаю, что победы наших спортсменов на международной арене не только являются их индивидуальными успехами, это не только успехи их тренеров и спортивных школ, они увеличивают веру граждан Республики Армения, армянского народа в собственные силы”, - сказал Пашинян.

Олимпийский чемпион Артур Алексанян посчитал большой честью быть в числе 10 лучших спортсменов Армении, поскольку наша страна – страна, богатая спортивными традициями. “Мы чувствуем это внимание, и оно воодушевляет нас”, - сказал он.

Для чемпиона мира и Европы Симона Мартиросяна подобные награды очень важны, они придают большое воодушевление спортсменам. “Я иду за золотом Олимпийских игр и настроен по-боевому. Подобные мероприятия и поощрительные и обязывающие”, - подчеркнул он.

В результате SMS-голосования и голосования представителей федераций и спортивных журналистов 10 лучшими спортсменами были признаны Артур Аветисян, Оганес Бачков, Славик Галстян, Артур Алексанян, Рубен Алексанян, Тигран Киракосян, Арсен Арутюнян, Акоп Мкртчян, Гор Минасян и Симон Мартиросян.