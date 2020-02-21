Президент США Дональд Трамп выразил несогласие с тем, что южнокорейская картина "Паразиты" (Gisaengchung, 2019) получила премию "Оскар" в этом году. Об этом он заявил в четверг вечером, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Колорадо. Трансляцию вели американские телеканалы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. Победителем стал фильм из Южной Кореи. Какого черта там происходит? - прокомментировал Трамп. - У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, а им дают награду за лучший фильм. Это хорошо? Не знаю". "Верните "Унесенных ветром", "Сансет бульвар", так много прекрасных фильмов, а победитель - из Южной Кореи, - сказал президент. - Такое раньше было?"

9 февраля лента "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм" на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.