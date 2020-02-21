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Производственный потенциал Армении восстанавливается: Никол Пашинян

Производственный потенциал Армении восстанавливается: Никол Пашинян

В Армении по итогам 2019 года перерабатывающая промышленность, увеличившись на 12%, впервые с 2008 года стала первой в структуре ВВП среди всех секторов экономики, обеспечив 12,1% -ный объем. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Это означает, что производственный потенциал нашей страны восстанавливается и развивается. Самый быстрый рост в экономике Армении был в сфере жилья и общественного питания - 27,2%, что является следствием высокого роста туристического сектора. Второй высокий рост сектора зафиксировали финансовые и страховые услуги - 22%, что дает надежду на дальнейшее снижение процентных ставок по кредитам”, - отметил премьер.




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БелТА


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