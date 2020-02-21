Армен Саркисян выразил соболезнования в связи с кончиной известного дирижера Юрия Давтяна

В связи с кончиной известного дирижера, народного артиста Республики Армения Юрия Давтяна президент Республики Армения Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования семье дирижера. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Деятельность и заслуги Юрия Давтяна являются неотъемлемой частью нашей культуры. Будучи одним из лучших дирижеров нашего времени, он, кроме того, что был главным дирижером Государственного академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна, Симфонического оркестра телерадиогоскома Армении, руководил также и рядом именитых оркестров, в том числе Государственным оркестром СССР, оркестром Большого театра, Мариинского театра и другими оркестрами.

Искренне соболезную семье, родным и поклонникам творчества известного дирижера и разделяю их скорбь”, - говорится в послании президента.