В Иране 21 февраля состоятся выборы: в предвыборной гонке 6 армянских кандидатов

В Иране 21 февраля состоятся выборы в Меджлис 11-го созыва. Меджлис Ирана имеет 290 членов, 5 из которых представляют религиозные меньшинства. Как сказал в беседе с «Арменпресс» действующий депутат Меджлиса Ирана Карен Ханларян, конкуренция за места в парламент довольно велика, по приблизительным подсчетам за каждое место борются 50 кандидатов. Кроме политических сил, в борьбе участвуют и отдельные деятели.

Армянской общине в парламенте отведено 2 места. Карен Ханларян отметил, что одно место предназначено для Южного, а другое - для Северного Ирана.

“На северном участке за одно место борются 4 кандидата - Ара Шахвердян, Альберт Погосян, Арис Шахбазян, Севан Сохра. В южной части за одно место борются Роберт Бегларян и Эмин Овсеп”, - сказал Карен Ханларян.

За это время армянские кандидаты встречались с избирателями и представляли свои программы. Акценты следующие: сохранение общинных структур, защита прав, решение общинных проблем, признание Геноцида армян и т. д.

Число имеющих право на участие в парламентских выборах составляет 58 млн человек, из них 30 млн - мужчины, а 28 млн – женщины. Число избирателей, впервые принимающих участие в выборах, составляет 3 миллиона. Несколько реформаторских партий участвуют в выборах блоком “Для Ирана”. У консерваторов нет объединения, они участвуют в выборах отдельными списками.