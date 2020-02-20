Сестры Кардашьян после съемок шоу Дэвида Леттермана поужинали в армянском ресторане 

Сестры Кардашьян вместе с матерью, Крис Дженнер, провели семейный ужин в одном из своих любимых ресторанов - армянском “Carousel”.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Daily Mail, Хлои, Ким и Кортни прибыли в армянский ресторан сразу после съемок известного шоу Дэвида Леттермана “Мой следующий гость не нуждается в представлении”.

Папарацци зафиксировали, как сестры Кардашьян и Крис Дженнер паркуют машину у ресторана и выходят из нее.

“Carousel” - один из самых фешенебельных армянских ресторанов в Глендейле. Заведение славится своей отличной кухней и высоким качеством обслуживания. По пятницам и субботам там звучит живая армянская музыка.

Шоу Дэвида Леттермана “Мой следующий гость не нуждается в представлении” очень популярно в США. Гостями этого шоу были такие известные лица, как 44-й президент США Барак Обама, рэпер Канье Уэст и др.