Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня возрождения Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Дорогие соотечественники,

Сердечно поздравляю всех нас с этим историческим Днем возрождения Арцаха. В этот день в 1988 году областной совет Нагорно-Карабахского автономного округа принял решение войти в состав Армении, которое получило полную поддержку не только народа Армении, но и армян всего мира.

Событием 20 февраля 1988 года, формированием общенационального движения армянский народ вновь продемонстрировал свое единство, способность в решающий момент объединяться и действовать решительно для достижения национальных целей.

Реализация права народов на самоопределение и демократические свободы как в 1988 году, так и сегодня остаются для нас четкой целью. И мы уверены, что совместными усилиями достигнем наших целей, поскольку мы привержены той борьбе и тем стремлениям, которые сделают необратимым принятый Арцахом путь свободы.

Да здравствует свободный Арцах, да здравствуют армяне всего мира!”