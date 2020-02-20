Время в Ереване: 11:07:36,   20 Февраль

Клип a-ha на хит "Take on me" набрал миллиард просмотров на YouTube

Клип a-ha на хит "Take on me" набрал миллиард просмотров на YouTube
Клип норвежской группы a-ha на хит 1983 года Take on me набрал миллиард просмотров на YouTube, сообщает ET Canada.

Видео к композиции снял режиссер Стив Бэррон. Как сообщает издание, на четырехминутный ролик у него и съемочной группы ушло 16 недель. При его создании использовали специальную анимационную технику — ротоскопирование (когда мультипликацию объединяют с обычным видео рядом. — Прим.ред.), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Посетительница кафе (Тереза Бейли) читает комикс про мотогонщиков. Неожиданно она обнаруживает, что один из них (солист группы Мортен Харкет) подмигивает ей. Затем он протягивает ей руку и они вместе погружаются в нарисованный мир. Песню, которая сразу поле релиза возглавила чарт Billboard Hot 100, исполняли многие музыканты и пародировали поклонники. Так, участники рок-группы Weezer представили свою версию этого хита и даже сняли клип в стиле a-ha.




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации