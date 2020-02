Клип норвежской группы a-ha на хит 1983 года Take on me набрал миллиард просмотров на YouTube, сообщает ET Canada.

Видео к композиции снял режиссер Стив Бэррон. Как сообщает издание, на четырехминутный ролик у него и съемочной группы ушло 16 недель. При его создании использовали специальную анимационную технику — ротоскопирование (когда мультипликацию объединяют с обычным видео рядом. — Прим.ред.), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Посетительница кафе (Тереза Бейли) читает комикс про мотогонщиков. Неожиданно она обнаруживает, что один из них (солист группы Мортен Харкет) подмигивает ей. Затем он протягивает ей руку и они вместе погружаются в нарисованный мир. Песню, которая сразу поле релиза возглавила чарт Billboard Hot 100, исполняли многие музыканты и пародировали поклонники. Так, участники рок-группы Weezer представили свою версию этого хита и даже сняли клип в стиле a-ha.