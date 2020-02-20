СМИ: в Китае разрабатывают десятиминутный экспресс-тест на коронавирус

Сотрудники Фуданьского университет в Шанхае объявили о разработке экспресс-теста на коронавирус, позволяющий за десять минут выявить заражение у человека. Об этом в четверг сообщает агентство "Синьхуа".

По данным исследователей, новое тестирование основано на анализе нуклеиновой кислоты в крови пациентов, который в некоторых случаях может быть завершен в течение минуты. Отмечается, что ученые работают над созданием переносного набора для проверки на коронавирус в общественных местах, а также для проведения самостоятельного анализа в домашних условиях,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

17 февраля Нанькайский университет в китайском городе Тяньцзинь сообщил о разработке 15-минутного экспресс-теста, выявляющего штаммы вируса в крови пациентов.