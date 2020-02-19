Президент Республики Арцах принял генерального прокурора Республики Армения

Президент Республики Арцах Бако Саакян 19 февраля принял генерального прокурора Республики Армения Артура Давтяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, в ходе встречи, в которой принял участие исполняющий обязанности генерального прокурора Республики Арцах Арамаис Авагян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия соответствующих ведомств двух армянских республик.