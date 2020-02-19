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Президент Республики Арцах принял генерального прокурора Республики Армения

Президент Республики Арцах принял генерального прокурора Республики Армения

Президент Республики Арцах Бако Саакян 19 февраля принял генерального прокурора Республики Армения Артура Давтяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, в ходе встречи, в которой принял участие исполняющий обязанности генерального прокурора Республики Арцах Арамаис Авагян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия соответствующих ведомств двух армянских республик.




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БелТА


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