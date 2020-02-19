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СМИ: в Ухане открыли 12 временных больниц для борьбы с коронавирусом

СМИ: в Ухане открыли 12 временных больниц для борьбы с коронавирусом

В Ухане начали работу 12 временных больниц для лечения зараженных новым коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление городского штаба по контролю над эпидемией.

По его данным, в больницы переоборудован ряд учреждений Уханя, включая гимназии и выставочные центры. Отмечается, что власти планируют открыть дополнительные полевые госпитали, увеличив число койко-мест в медучреждениях этого типа до 20,4 тыс.

7 февраля Госкомитет КНР отметил эффективность временных больниц в борьбе с коронавирусом в Ухане, которые помогают снизить нагрузку на стационарные клиники.

 

 




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БелТА


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