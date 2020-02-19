Ильхам Алиев поехал в Мюнхен устраивать шоу, а не обсуждать карабахский конфликт

Поведение, отсутствие повестки и речь президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе состоявшегося 15 февраля в Мюнхене обсуждения на тему нагорно-карабахского конфликта показывают, что он готовился к шоу, а не к обсуждению вопросов карабахского конфликта.

Как сообщает Арменпресс, такое мнение в беседе с журналистами выразил эксперт по вопросам Азербайджана Аналитического центра “Орбели” Тарон Ованнисян.

“Обратим внимание на то, с каким презрением Алиев говорил о праве на самоопределение. Во всяком случае, до сих пор, мы встречали подобное на более низких уровнях, а сейчас Алиев заявляет, что если армяне хотят, говоря его словами, “захотят самоопределиться во второй раз, то пусть ищут другое место на земле, а не на территории Азербайджана. Этим заявлением Ильхам Алиев, фактически, еще раз подтвердил свой образ мыслей, им нужны территории, в данном случае Карабах без армян, вообще, регион без армян”, - отметил Ованнисян.

По словам эксперта, это их политика, которая уже вышла на самый верхний уровень.

“По сути, Ильхам Алиев пришел на встречу, чтобы сделать шоу. Он пришел делать заявления, которые никоим образом не связаны с урегулированием конфликта. Это означает, что Азербайджан не готов и не желает урегулировать карабахский конфликт, а хочет просто продемонстрировать и озвучить свои представления - Карабах без армян и вообще регион без армян”, - заключил Ованнисян.