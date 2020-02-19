Китайские власти опубликовали статистику умерших и выздоровевших от коронавируса

Свыше 19% среди заразившихся новым коронавирусом в материковом Китае уже выздоровели, умерли 2,7% заболевших, остальные находятся под наблюдением врачей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг региональными комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В то же время, как следует из оглашенной статистики центральных властей, около 15% инфицированных находятся в тяжелом, еще 3,2% - в критическом состоянии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Тенденция распространения вируса постепенно претерпевает положительные изменения - отметил на пресс-конференции официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн. - На следующем этапе нам предстоит закрепить успешные результаты в борьбе с пневмонией, а также обеспечить эффективное лечение тяжелобольных".

Как отметил ранее главврач специализированной больницы "Лэйшэньшань" для лечения инфицированных пневмонией в городе Ухане Ван Синхуань, вспышка коронавируса в Китае уже достигла пика и число новых случаев заражения в дальнейшем пойдет на спад. По его словам, уже в ближайшем будущем следует ожидать улучшения ситуации.